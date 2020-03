Kobe Bryanti lahkumismängu mälestusese müüdi kopsaka summa eest

Ikooniliste esemete oksjoni korraldaja ütles, et rätiku ostjat tuntakse selle poolest, et tal on kogu maailmas kõige suurem Lakersi mälestusesemete kollektsioon. «Ta on pühendunud Lakersi fänn. Tema pikajaline plaan on muuseumi loomine Lõuna-Californiasse.»