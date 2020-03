Selgus Tokyo olümpia uus toimumisaeg

«Tegime ettepaneku, et mängud peaksid toimuma järgmise aasta juulis ja augustis ning mul on väha hea meel, et president [Thomas] Bach nõustus pärast erinevate osapoolte ja alaliitudega konsulteerimist meie ettepanekuga,» sõnas Tokyo olümpia korralduskomitee aseesimees Toshiro Muto.