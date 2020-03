Rootsi suusatäht proovib Johaugi alistada vendadelt Ingebrigtsenitelt laenatud treeningmetoodikaga

Kuigi suusahooaeg on juba ammu lõppenud, pole Karlsson suuski keldrisse viinud. Ta on koos enda poiss-sõbra William Poromaa ja klubikaaslase Jens Burmaniga väikses Rootsi mägikülas Bruksvallarnas, kus teeb hoolega trenni. «Olud on suurepärased, umbes null kraadi, särav päike ja suurepärased lumeolud,» kirjeldas ta Expressenile.

Koroonaviirus Karlssoni treenimist seganud pole. «Karantiinis me ei ole. Proovin olla viirusesest ja selle mõjudest nii vähe puudutatud kui võimalik. Oleme mägedes, suusatame - kõik on tavaline. Muidugi väldime rahvarohkeid paiku, oleme hoolsad ja peseme koguaeg käsi.»

Kuidas treenimine läheb? «Hästi, katsetan tulevaseks aastaks uut lähenemist. Hetkel ongi meil väike testperiood. Mu treener Per Nilson on väga uudishimulik igasugu uudsete treeningmetoodikate suhtes. Hetkel harjutan natuke intensiivsemalt kui varem, aga trennid on see-eest lühemad.»

Karlssoni sõnul on üldpõhimõtted jäänud siiski samaks: 80 protsenti tundidest möödub rahulikus tempos baasvastupidavust arendades, 20 protsenti on kiiruslikke treeninguid. Uuendus seisneb selles, et nüüd katsetab rootslanna double threshold meetodit. Viisi, mida on väga edukalt rakendanud ka Norra jooksuperekond Ingebrightsen ja Rootsi 1500 m rekordimees Kalle Berglund.

Lühidalt öeldes tehakse mainitud lähenemise järgi ühel ja samal päeval kaks rasket lävetreeningut. Reeglina hommikuti ja õhtuti. Treeningutel jälgitakse, et tempo oleks võimalikult anaeroobse läve lähedal, aga selle ületamist soovitakse vältida. «See on minu jaoks uus ja huvitav», nendib Karlsson.

Kuna rootslanna naases võistluskarusselli alles veebruari alguses, tunneb ta end endiselt värskena. «See hooaeg oli minu jaoks teistsugune ja ma ei tunne mentaalset ega füüsilist väsimust. Hooaegadevaheline paus muidugi tuleb, aga teen selle siis, kui olud suusatamiseks muutuvad kehvemaks,» selgitas suusakomeet.

Kuidas ta enda tänavuse hooaja kokku võtab? «See oli mu karjääri lühim hooaeg ja väga hektiline. Samal ajal õppisin ma sellest rohkem kui kunagi varem. Usun, et saan selle kogemuse saan tulevasteks aastateks ära kasutada. Aga see Holmenkolleni sõit..., tundsin et see oli tõeline revanš. Ammutan sealt jõudu, et treenimist täie hooga jätkata.»

Karlsson meenutas Holmenkolleni 30 kilomeetri klassikasõitu, kus ta distantsi keskel Johaugist minuti taga oli, aga kuulsa norralanna kilomeeter enne lõppu kinni püüdis ja finišisirgel alistas.

Karlssoni hooaeg jäi lühikeseks tervisemure tõttu. Nädal pärast MK-hooaja algust Rukal kutsus rahvuskoondis ta võistluskarussellist tagasi, kuna ta ei läbinud meditsiinikontrolli. Probleemid olid toitumisalased - spekuleeriti, et rootslanna oli tugevas alakaalus.

«See oli väga raske aeg. Eriti kui sain sõnumi, et pean taas nullist alustama. Tänaseks on meil meditsiinimeeskonnas uus liige, kellega konsulteerin väga tihti. Tema nimi on Magnus Oscarsson ja ta aitab mul õigel rajal püsida.»