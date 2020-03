Postimehe podcasti «Kehakultuur» kümnenda saate külaline on Eesti Kergejõustikuliidu president Erich Teigamägi, kes räägib kergejõustiklaste seisust seoses Tokyo olümpiaga, spordi rahalisest poolest koroonakriisis, Eesti ja Sloveenia spordi võrdlemisest ning meenutab, kust tema spordihuvi kaugel 1983. aastal alguse sai.

Teigamäe sõnul pole kergejõustikuliit kriisieelarvet veel koostama hakanud. «Praegu pole ükski sponsor andnud märku, et sooviks lepingut ümber vaadata. Oleme alaliidu eelarvekomisjonis asju arutanud, pole midagi salata, vaatame eelarveread kriitilise pilguga üle. Ühelt poolt on kahetsusväärne kokkuhoid, mõned võistlused peab ära jätma. See vähendab kulusid. Teisalt tuleb olla valmis ka tulude vähenemiseks. Paljudel aladel on spordi suurim toetaja Eesti riik ja kui maksulaekumised vähenevad, pole välistatud, et riik peab end kokku tõmbama ja ka sport võib midagi kaotada,» rääkis ta.

Olümpiaalade kogukondades on viimastel päevadel oluliseks teemaks ka Tokyo mängude edasilükkamine aasta võrra. Täna ROK otsustaski, et olümpia algab järgmise aasta 23. juulil. Teigamäe sõnul on selguse saabumine sportlastele väga oluline.

«Kui OM toimuks sel aastal, oleks sportlaste ettevalmistus väga erinev. Kindlasti kusagil leidub sportlasi, kes saavad jätkata tavapärast ettevalmistust. Aga enamik, kes kergejõustikus tahab teha tipptasemel tulemust ning on just praegusel kevadperioodil harjunud olema klimaatiliselt sobivamas keskkonnas, timmimaks oma vormi piisavalt kõrgeks, ei saaks seda teha,» nentis Teigamägi.

Olümpianormi on täitnud odaviskaja Magnus Kirt, kümnevõistlejad Maicel Uibo ja Johannes Erm ning maratoonar Tiidrek Nurme. Alajuhi sõnul on kõrgemalt poolt kinnitatud, et kõik, kel norm käes, on kindlad olümplased ka järgmisel aastal. Kuula saatest, kes Eesti sportlastest mängude edasilükkamisega kindlasti rahul on!

Jutuks tuli ka spordi ja kergejõustiku taastumine pärast kriisi lõppu ning mis võib saada teistest suurvõistlustest - tänavusest EMist ja järgmise aasta MMist.