Olümpiavõitja rääkis, miks teda ei kutsuta Putiniga koos mängima. «Äkki virutaksin talle.»

«Ma pole Putinile lähedane. Olen alati öelnud, et ma ei kuulu ühele riigile,» rääkis 1992. aastal Ühinenud võistkonna ridades Albertville'i olümpia võitnud Darius Kasparaitis. Ta on Leedus sündinud, kuid Venemaa ja USA kodakondsusega.

«Leedus ei armastata mind seepärast, et mängisin Venemaa koondises. Venemaal tuletatakse mulle alati meelde, et olen osa Leedust. Sõbrustan kõigiga.

Putiniga pole ma hokit mänginud. Neile mängudele kutsutakse ainult teatud mängijaid: Fetissovit, Bured, Kamenskit, Kassatonovit, teinekord ka Larionovit ja Makarovit. Seal on palju reegleid.

Miks mind ei kutsuta? Ohutus on esikohal. Sa ju ei tahaks, et leedulane mängiks Venemaa presiendi vastu. Äkki virutaksin talle. Arvatavasti saaksin seda teha,» rääkis Kasparaitis podcastis Cam and Stick.