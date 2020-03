Hyundai tiim alustas põnevat projekti: tahame rallifännide igavust peletada!

Hyundai tiimipealik Andrea Adamo aga kinnitas, et käed rüpes nad ei istu. «Ajad on rasked. Oleme kõvasti vaeva näinud, et koguda hulgaliselt sisu, mida inimestega üle maailma jagada. Võistlusi praegu ei toimu, mistõttu peame leidma uusi võimalusi, kuidas fänne lõbustada. Meie võimuses on pakkuda muljeid sõitjatelt ja teistelt võistkonnaliikmetelt, et rallisõprade igavust peletada,» rääkis ta DirtFishile.