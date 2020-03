Endine Barcelona väravavaht võitleb koroonaviirusega elu eest

46-aastane endine jalgpallur toimetati haiglasse üleeile, kuid tema seis on endiselt kriitiline. AS-i andmetel on järgmised 72 tundi väga olulised.

Covid-19-st see aga ei päästnud, Rüstü tervis halvenes reedel. «Ta ütles, et lihased ja pea valutab,» meenutas Isil. «Laupäeval tõusis palavik ja ta hakkas köhima. Seejärel käskisin tal haiglasse minna. Ta võeti kohe vastu, kuid pärast seda pole ma teda näinud.»

Naine selgitab, et osakonda, kuhu tema abikaasa paigutati, on keelatud minna. «Ma ei saa temaga isegi telefonis rääkida. Arstid ütlesid, et järgmised 72 tundi on väga kriitilised,» jätkas Isil, kes muretseb eelkõige mehe, mitte enda maine pärast.