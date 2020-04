FIFA valmistab klubidele ette üüratut abipaketti

Koroonaviiruse pandeemia tõttu on kogu (jalgpalli)maailm seiskunud. Praegu ei toimu meeskondadel üle maailma isegi ühistreeninguid, rääkimata mängudest või võistlustest.

Et olukorraga toime tulla on võistkonnad olnud sunnitud kas inimeste palkasid kärpima ( mõningad Barcelona mängijad kaotasid koguni 70% senisest töötasust ), neid koondama või sootuks pillid kotti pakkima .

FIFA tahab aga oma reservidest, mille suurus ulatub ligemale 2,5 miljardi euroni, klubidele laenu anda, et neid keerulisest perioodist üle aidata.

«FIFA majanduslik olukord on väga tugev, mistõttu on sel raskel ajal meie kohustus aidata neid, kes praegu abi vajavad. Seetõttu uurib FIFA võimalusi, kuidas ülemaailmset jalgpallikogukonda kõige paremini aidata, et sellest kriisist paremini välja tulla,» kulges FIFA teisipäeva õhtul välja saadetud avaldus.