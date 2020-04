Austraalia lahtiste boss usub, et Kontaveit ja Co ei naase tänavu areenile

Põhjust ei tasu muidugi tikutulega taga otsida. Maailmas möllav koroonaviirus on tegemas suurt kahju ning mõttetu on ennustada, millal haigus taandub ja tavaline elu saab jätkuda.

«Tennis on viimane spordiala, mis naaseb normaalsusesse,» rääkis Till. «Usun, et 2020. aastal enam ei mängita. Tennisistid peavad üle maailma reisima, mis on praeguses olukorras väga keeruline. Samas peame lootma parimat.»