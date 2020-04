Nurmagomedov otsustas vabavõitluse tiitlimatši ära jätta

Otsuse tegi teatavaks Nurmagomedov ise, kes postitas sotsiaalmeediasse vastava sõnumi. «Ma mõistan teie pahameelt ja olen isegi löödud, et pean matši tühistama. Mul olid küll mitmed plaanid tehtud, kuid kõik ei ole minu kontrolli all ja otsustada,» alustas Nurmagomedov.

«Maailm on hetkel keerulises olukorras ja olukord muutub iga päevaga hullemaks. Ma pean siiski mingil hetkel ringi astuma, kuid senikaua hoidke ennast!»

Tegemist on viienda korraga, kui Nurmagomedovi ja Fergusoni vaheline võitlus pidamata jääb. Mehed pidid esmakordselt ringis vastamisi minema 2015. aastal, kuid toona segas Venemaa vabavõitlejat vigastus. Järgneval aastal vaevles ameeriklane kopsuprobleemide küüsis. 2017. aastal viibis Nurmagomedov matši ajal haiglas ning tunamullu pidi Ferguson loobuma põlvemure tõttu.

Ferguson ise ei mõista tekkinud olukorda üldse ja nõuab, et Nurmagomedovilt tiitlid ära võetaks. Matš pidi toimuma Abu Dhabis, mis on kaugel koroonaviiruse kriisikolletest. Nurmagomedov treeniski seal matšiks, kuid otsustas enne piiride sulgemist Venemaale naasta. «Olen väga pettunud ja löödud. Tunnen kõigile kaasa, kellel on käsil rasked ajad, kuid olen ikkagi marus Habibi otsuse pärast,» sõnas Ferguson USA meediale.