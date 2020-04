«Mu väike õde käib ikka koolis, kuigi koroonahaige ema suudab kodus vaevu viiruse vastu võidelda.»

Lehner ise viibib USAs ja ei saa väga oma pere jaoks midagi teha. Tal on noorem õde, kes käib endiselt koolis, sest Rootsis pole veel seda puudutavat otsust vastu võetud.

NHLis Las Vegas Golden Knightsi ridu kaitsev väravavaht on eelkõige mures just koolilaste pärast, kes seda viirust edasi kannavad. Neile endile see võib-olla nii suurt kahju ei tekita, kuid eelkõige nakatavad nad koolis käimisega vanemaid, kes seetõttu koguni surra võivad.