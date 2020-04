Sebastien Loeb tutvub koroonakarantiinis vana armastusega

Ja kui rääkida hüppamisest, siis see võib olla midagi, millega prantslane just praegu tegeleb. Nimelt oli Loeb enne rallisõitjaks hakkamist sportvõimleja.

Toenghooglemine, rõngad, rööbaspuud ja kang olid kõik asjad, mida Loeb tundis sama hästi nagu oma peopesa. See on ka põhjus, miks võib pildipankadest leida fotosid, kus Loeb saltot viskab. See on tal lihtsalt unepealt selge.

Viimati demonstreeris ta seda oskust avalikult tunamullu Hispaanias, kui näitas endalegi üllatuseks Citroen C4ga teistele tagatulesid. Aga salaja teeb ta neid ka praegu. Lihtsalt enda tagahoovis.

«Ostsin ja panin omale aeda batuudi püsti. See osutus terve päeva tööks, kuid ma naudin sellel hüppamist väga,» sõnas Loeb WRC kodulehele. Veteraniklassis ta sportvõimlejaks siiski hakata ei kavatse: «Kui räägime võistlemisest, siis peaksin tütre poole pöörduma. Ta on batuudil kõvasti osavam kui mina.»

Eeskujuliku kodanikuna Loeb praegu kodust liiga palju välja ei kipu. «Ütleksin, et olen võrdlemisi õnnelik, kuna meie maja on Šveitsis metsa ääres. Teistel ei pruugi nii hästi minna. Siin pole liikumine nii piiratud kui Prantsusmaal, kuid üritame ringi käimiste arvu ikkagi väiksena hoida. Kõik restoranid, baarid ja poed on niikuinii suletud, seega tuleb ise enda meelt lahutada,» lausus prantslane.

«Pole muud valikut, kui olukorraga kohaneda. Peamegi lihtsalt praegust seisu aktsepteerima; austame püstitatud reegleid, et vähendada viiruse levikut. Loomulikult pole see kerge, aga vaatame koos filme, mängime PlayStationit ja Monopoly: veedame lihtsalt perekeskis aega,» sõnas Loeb ja lisas, et nii tema kui ka ta perekond on täie tervise juures.

Mõistagi ei pea olema hiromant, et teada, mida prantslane praegu enim igatseb. «Ma pole Hyundai i20 WRC masinaga sõitnud Monte Carlo rallist alates ehk ma ei suuda ära oodata, et taas rooli istuda,» lausus Loeb. «Ootan seda väga. Igatsen väga ka meeskonnaga koos töötamist, kuid praegu on kõige tähtsam enda tervist hoida.»