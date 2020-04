Koroonapositiivne kikkpoksija: kavatsen selle viiruse avaringis nokauti lüüa

«Sain teada oma tulemused. Oli juba enne 99 protsenti kindel, et mul on koroonaviirus ja nii see ka oli. Kutsun kõiki oma sõpru ja tuttavaid püsima isolatsioonis, et säästa oma vanemaid ja vanavanemaid. Tänan teid kõiki head soovide eest ja luban teile, et löön selle viiruse kohe avaringis nokauti. Täpselt nagu ka kõik oma vastased,» sõnas serblane ühismeedias.