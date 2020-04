Murdmaasuusatamise 14-kordne maailmameister häbeneb venelannade sõnavõtte

Vastuolulise kuulsusega Välbe ütles, et häbeneb isegi, kuidas Venemaa naissuusatajad räägivad ning oma halbu tulemusi vabandada üritavad. Siingi päästis ta kriitikast MK-sarja üldarvestuses kolmandana lõpetanud Neprjajeva ning talendid Dubotolkina ja Smirnova.

Välbe sõnul annab alaliit sportlastele parimad võimalused ettevalmistuseks. «Me pakume parimaid tingimusi maailmas, aga tulemused on nagu turistidel,» turtsus venelanna.

Ta lisas, et teda häirib olukord, kus naised rahulduvad vaid koondisesse jõudmisega. Välbel on kopsu üle maksa visanud fakt, et pahatihti lõpetasid venelannad MK-etappidel kolmandas kümnes või veelgi rohkem tagapool.