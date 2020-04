Ralliportaal: Hyundai ja M-Sport võivad WRC-sarjast lahkuda

Ralliportaal Dirtfish kirjutab, et MM-sarjas on praegu üks suur kartus: koroonaviiruse tõttu tuleb hübriidtehnoloogia võib-olla edasi lükata. Näiteks F1 ja NASCAR on koroonapausi tõttu suured reeglitemuudatused nihutanud kaugemale tulevikku. Nõnda võibki kõige mustema stsenaariumi kohaselt juhtuda, et WRC-sari jääb kahest tiimist ilma.

Praegu on võistkonnad uue jõuallika ja aku viimaste detailide lõpetamiseks töötamas koos Saksamaa firmaga Compact Dynamics. Auto jaoks hädavajalikke osi saab võib-olla testida juba käesoleva aasta lõpus.

Tõsi, miski pole kivisse raiutud. «Koroonaviiruse mõjub avaldub järgnevatel nädalatel,» ütles Dirtfishile Toyota tehniline direktor Tom Fowler. «Me ei tea valitsuste kehtestatud piirangute lõppaega ning kuidas viirus edasi läheb.»

Koroonakriisi tõttu töötavad tiimid virtuaalsildade abil, kuid Fowler märgib, et säärased projektid on väga keerulised, kui puudub võimalus suhelda näost näkku. «E-koosolekud on töötanud üsna hästi ning saame interneti kaudu andmeid jagada. Samas, kui istud [koos vajalike inimestega] ühe arvuti taga, liiguvad asjad palju kiiremini.»

Fowleri sõnul on meeskondade vaheline koostöö hea. «Me kõik tahame, et ralli liiguks edasi. Samal ajal on meil kõigil omad prioriteedid, mida võib kohati olla keeruline tasakaalustada WRC-sarja arenguvajadustega.

On täitsa võimalik, et uute reeglite edasilükkamine sobib Toyotale rohkem kui teistele, kuid me ei tohi rikkuda head MM-sarja.»