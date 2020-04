37-aastane Kangur kavatseb karjääri jätkata: ma ei taha lõpetada teistel asjaoludel

«Vaatame, mis see olukord teeb. Motivatsiooni mängida mul on. Lõpetamise osas tahaks ikkagi ise otsuse vastu võtta, mitte teha seda teistel asjaoludel,» sõnas Kangur.

Lisaks rääkis Kangur ka Euroliiga teemadel, kus on nelja erineva klubi eest teinud kokku 57 kohtumist. «Eks see oli unistuse täitumine. Ma olin alati unistanud Euroliigas mängimisest. Mõned mängud suutsin seal teha - osad paremini, osad halvemini. Aga vähemalt sai ära proovitud. Mõned asjad jäid ikka kripeldama. Korvpallis on nii õnnestumisi kui ebaõnnestumisi,» ütles Kangur.