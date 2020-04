Saaremaa Võrkpalliklubile makstakse 10 000-eurone preemia

Kuigi CEV pole eurosarjade jätkamise osas veel lõplikku otsust teinud, peeti koroonaviiruse pandeemiast tulenevat majanduslikku kahju klubidele piisavalt suureks, et alustada auhinnarahade väljamaksmisega juba nüüd, kirjutab Võrkpall24 .

Ühtlasi tähendab see uudis, et Saaremaast saab esimene Eesti võrkpalliklubi, kes on eurosarjas preemiat teeninud. Saarlastele makstakse CEV Challenge Cupis veerandfinaali jõudmise eest 10 000 eurot.