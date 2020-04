Spetsialist selgitab: kuidas tekitada eriolukorra ajal häid harjumusi?

Eriolukorra ajal koduses keskkonnas mõtle sellele, et pärast karantiini oleksid võimalikult kiiresti valmis mängima intensiivset jalgpalli. Kuigi hetkel on enamik meist sunnitud treenima kodustes tingimustes ja vahendite valik on kesine, saab kehalise valmisoleku aspektist pidada olukorda väga heaks võimaluseks arendada kehalist võimekust. Eriti hea on praegusel ajal pöörata tähelepanu asjadele, millele ehk muidu ei ole olnud aega või ressurssi tähelepanu pöörata.

Selleks, et kehaline võimekus säiliks ka karantiinijärgseks ajaks, on enamik jalgpallitreenereid oma treenitavaid treeningukava või -plaaniga juba varustanud. Selle plaani järgimine peaks olema mängijatele kõige tähtsam, et tagada valmisolek karantiini lõpus. Ent jalgpalli mängimise valmidus pole ainuke, millega karantiini ajal tegeleda saab. Tervisliku eluviisi jaoks on praegune olukord ideaalne, et harjutada endale sisse mõned väga head harjumused. Läheneme neile nelja nurga – kehalise, sotsiaalse, tehnilise ja psühholoogilise – mudeli kaudu.

Sotsiaalsed harjumused

Esiteks, enamiku laste ja noorte koolitunnid tehakse praegu e-õppe teel, mispärast tuleb veeta teatud hulk tunde tubastes tingimustes ekraani ees. Selleks, et päevases rütmis oleksid peale ekraani vaatamise ka muud tegevused, on tähtis, et oleksime ekraanidest eemal mitte ainult sel ajal, mis on sisustatud treeningutega, vaid ka oma vabal ajal. Üks parimaid viise selleks on lauamängud, näiteks täringujalgpall. Lauamängud sobivad kogu perele ning tekitavad tihti sama palju hasarti kui videomängud.

Videomängudega võrreldes on lauamängude suur pluss see, et me räägime ja suhtleme oma lähedastega. Praegune karantiiniaeg on oma lähedastega suhtlemiseks parim, et rääkida nendega asjadest, mis on päriselt olulised. Tihti jätavad lapsed ja vanemad ajapuuduse tõttu oma soovid ja vajadused läbi rääkimata, aga praegu on väga õige aeg selleks, et lapsed saaksid vanematele rääkida asjadest, mis on neile tähtsad, ja vanemad saavad neid ka päriselt kuulata. Suhtlemine on tähtis ka jalgpalli kontekstis, sest võistkonnas puutume kokku eri tüüpi inimestega, kellega peame õppima suhtlema.

Teiseks, kuna terviseamet on öelnud, et lapsi vanavanemate juurde viia ei tohi, sest vanemad kui 60aastased on riskigrupis, on praegu hea aeg tekitada harjumus suhelda videokõne kaudu. Terve perega võiks iga päev teha teatud kellaajal (näiteks pärast lõunasööki) videokõne kellelegi, kes on võibolla üksinda karantiinis, olgu selleks vanavanemad, tädid-onud või välismaal elavad sugulased. Videokõne aitab nendega jagada positiivset energiat, et saaksime kõik praeguse karantiiniaja võimalikult lihtsalt üle elada.

Psühholoogilised harjumused