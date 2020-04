Tiidrek Nurme olümpia edasilükkamisest: saan keskenduda asjadele, mis on olulisemad kui tippsport

34-aastane Nurme parandas veebruaris toimunud Sevilla maratonil isiklikku rekordit enam kui pooleteise minutiga, saades tulemuseks 2:10.02. Eesti jooksjatest on Nurmest maratoni kiiremini läbinud Pavel Loskutov, kelle nimel olev rahvusrekord on 2:08.53.

«Sisuliselt päev pärast Sevilla maratoni mõtlesin suhteliselt selge peaga, et olümpiamängud jäävad ära. Mingi sisetunne ütles, et olümpiamängud sel suvel ei toimu,» rääkis Nurme rahvusringhäälingule .

Ta lisas: «Samal ajal kui kogu maailm peab tegelema mingite karantiiniküsimustega ja eksistentsiaalsete küsimustega, siis miks ma üldse teen seda, mida ma teen ja miks ma üldse olemas olen ning samal ajal mõtlen oma perekonnale – mul ei ole sellel hetkel aega mõelda, kui kiiresti ma olümpiamängudel jooksen. Kui see kirves mu pea kohalt ära võeti ja öeldi, et olümpia toimub järgmisel aastal, siis minu jaoks see oli superuudis. Täna saan keskenduda nendele asjadele, mis on olulisemad kui tippsort.»