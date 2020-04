Tommi Mäkinen: WRC meeskonnad ei soovi Keenias võistelda

Autoralli MM-sarjas on peetud kolm etappi. Järgmine ralli pidanuks toimuma aprilli teises pooles Argentinas, kuid koroonaviiruse tõttu lükati see edasi. Samamoodi käituti ka mai lõppu planeeritud Portugali ning juuni alguses toimuma pidanud Sardiinia rallidega.

«Praegu uuritakse võimalusi, kas edasi lükatud etappe saaks sõita sügisel, kuid ma ei ole kindel, kas see on võimalik. Loodetavasti leitakse see võimalus ning saame sõita enam-vähem korraliku hooaja. Kui mõned etapid tühistataksegi, siis see poleks veel katastroof,» ütles Mäkinen Yle-le.