Premier League'i ähvardab hiigeltrahv

Kui hooaega peaks tõesti pooleli jääma, on teleõiguste omanikel voli näitamata jäänud mängude eest raha tagasi saada.

Seetõttu palus liiga eilsel videokonverentsil klubidel oma mängijatega rääkida, et nood nõustuksid 30-protsendilise palgakärpega. Premier League’il endal sellise otsuse tegemiseks volitust pole. Kuigi klubid olid palgakärpega nõus, tuleb neil selleks saada ka mängijate ja treenerite nõusolek.

Lisaks sai eile selgeks, et kui Inglismaa kõrgliiga hooajaga jätkatakse, siis peetakse mängud ülisuure tõenäosusega tühjade tribüünide ees. Ka see tähendab klubidele rahalist kaotust. Samuti hoiatas Premier League, et liigalt võib kaduda nii mõnigi sponsor.