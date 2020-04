Soome ralli korraldajad: usume, et augusti alguseks on olukord muutunud

Seni viimane ehk hooaja kolmas etapp toimus kolm nädalat tagasi Mehhikos, kuid koroonapandeemia tõttu on edasi lükatud nii Argentina, Portugali kui ka Sardiinia rallid. Esialgu võis loota, et uuesti hakatakse pihta juuli keskel Keenias. Paistab aga üha tõenäolisem, et seegi võistlus õigeaegselt ei toimu.