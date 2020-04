VIDEOLUGU ⟩ Ragnar Klavan: tundus ulmeline jõuda Viljandist Premier League´i, aga tahtsin seda väga

«Kui pole suurt plaani või ambitsiooni, siis väikeste ambitsioonidega tulebki lagi kätte, sealt edasi ei liigu. Kui ma poleks kunagi mõelnud, et tahan Premier League´i jõuda, siis ma ei tea, kas see olekski juhtunud. See oli väga utoopiline unistus, kui mõelda, kuidas Viljandi poiss peaks jõudma Liverpooli? Aga mäletan nii hästi, et tahtsin seda, see oli mu unistus. See on mind palju edasi aidanud,» jutustas keskkaitsja.