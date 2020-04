Dana White’i on UFC aasta matši päästmiseks varuplaan

Eelmisel nädalal teatas UFC kergkaalu tšempion Nurmagomedov, et loobub matšist Fergusoniga. «Ma mõistan teie pahameelt ja olen isegi löödud, et pean matši tühistama. Mul olid küll mitmed plaanid tehtud, kuid kõik ei ole minu kontrolli all ja otsustada. Maailm on hetkel keerulises olukorras ja situatsioon muutub iga päevaga hullemaks. Mingil hetkel pean ikkagi ringi, kuid senikaua hoidke ennast!» teatas Nurmagomedov.

See oli juba viies kord, kui kumbki meestest kokkulepitud matši tühistab. UFC boss White ulatas fännidele siiski veel ühe õlekõrre, mis annab lootust, et matš peetakse eelnevalt kokku lepitud 18. aprillil. Varuplaani kohaselt peetakse matš Valgevenes.

Nimelt on Valgevene üks väheseid riike maailmas, kes koroonaviiruse pandeemiast hoolimata lubab oma riigis spordivõistlusi pidada. Seni on Alaksandr Łukašenka juhitavas riigis tuvastatud 562 COVID-19 juhtumit, millest kaheksa on lõppenud surmaga.