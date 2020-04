Keenia ralli tühistamisest teatakse sel nädalal

Keenia ralli korraldajad pidasid eelmisel nädalal nõu nii FIA, WRC promootori kui meeskondadega. Kuigi arutelusid on planeeritud ka sellele nädalale, on meeskonnad omakeskis juba otsuse ära teinud. Varem on avalikult teemat kommenteerinud Toyota pealik Tommi Mäkinen, kelle hinnangul pole pandeemia ajal mõistlik Keenias võistelda.