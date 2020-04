VIDEOD ⟩ Liverpooli pidupäev Eestis tõi sõõmu värsket õhku

Enamik senisel kahel kvalifikatsiooniturniiril osalenud e-vutimeestest on kasutanud just kahte viimast võistkonda. Sestap oligi Liverpooli võidukäik kui sõõm verivärsket õhku ühes inimesi täis liftis.

Miks just Liverpool?

Eesti meistrivõistlused e-jalgpallis toimuvad FIFA 20 peal ning Liverpoolil jagub häid mehi igasse liini. Ees on kiired ääreründajad, poolkaitsjad on mitmekülgsed ning Punaste kindluse üheks valvuriks on maailma parimaks keskkaitsjaks peetav Virgil van Dijk.