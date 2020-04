Itaalia jalgpalliklubide mängijad nõustusid palgakärpega

Ainus klubi, kellega kokkulepet ei saavutatud, on rekordilised 35 meistritiitlit teeninud Torino Juventus, kes on oma mängijatega juba klubisisese palgakärpe kokku leppinud, kirjutab hinnatud jalgpalliportaal Goal.com.

Lisaks teatas Serie A, et hooaeg kavatsetakse lõpuni mängida, seejuures on Euroopa jalgpalliliit hoiatanud võimalike santsioonide eest, kui hooaeg täielikult tühistatakse. «Soov on hooaeg lõpetada ja naasta mängude juurde alles siis, kui tingimused on sobilikud ja riik lubab seda teha,» seisis Serie A teates.