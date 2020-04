Postimehe taskuhäälingu «Kehakultuur» 11. saates oli külas ERRi spordiuudiste juht Rivo Saarna, kes rääkis rahvusringhäälingu töökorraldusest koroonakriisis, Tokyo olümpiamängude ülekannetest, populaarsematest telealadest ning uutest eetrisse jõudvatest saadetest.

Koroonakriisi tõttu on kogu maailma sport pandud pausile. Muutusi on pidanud tegema ka Saarna juhitav ERRi sporditoimetus. «Oleme töid ümber korraldanud. Spordiportaalist teeb näiteks osa töötajaid praegu põhikohaga tavauudiseid. Koondamistele me täna ei mõtle, sest me ei istu jõude. Teeme praegu päris mitut spordipublitsistika saadet: uue formaadina tuleb eetrisse saatesari nimega «Mis tunne on?», samuti naaseb ka varem eetris olnud «Suurmeistrid,» selgitas Saarna.

Kui praegu on spordiülekannetes haudvaikus, siis järgmine aasta tõotab tulla pöörane. Aastasse 2021 on lükatud meeletul hulgal erinevaid spordisündmusi: neli kergejõustiku tiitlivõistlust, edasilükatud jalgpalli EM ja olümpiamängud ning palju muudki. «Ütleksin, et nii tihedat spordiaastat kui tuleb järgmine, pole rahvusringhäälingus kunagi olnud. Oluline ja tark oleks juba praegu selleks ette valmistada. Kindlasti saab olema hästi tihe ja töömahukas aasta,» vaatab spordiuudiste juht ajas ette.

ERRi sporditoimetuse juht Rivo Saarna. FOTO: Ülo Josing

Kas ühele aastale koonduvate rohkete spordiülekannete tõttu ei muutu kehakultuuri osakaal ERRis ehk isegi liiga suureks? «See on ajahordisondi küsimus. Kui on ainult üks väga intensiivne aasta, on inimestel võimalik sellest aru saada. See, kas sporti on ekraanil liiga palju, on pooltäis või pooltühja klaasi küsimus. Osa inimesi leiab juba praegu, et sporti on ERRis liiga palju. Ja on ka neid, kes väidavad kardinaalselt vastupidist. Järgmine aasta läheb kindlasti mõne arvates üle piiri, aga pikas perspektiivis on asi tasakaalus. Soomlastega võrreldes näitame me sporti vähe. Lätlaste ja leedulaste avalike õiguslike telekanalitest aga kindlasti rohkem. Oleme Euroopa mõistes kuskil keskel,» selgitas Saarna.

ERRi spordiuudiste juhi hinnangul on populaarseimad ülekanded praegu kõik rahvusringhäälingu käes. «Eestis on kolm väga populaarset telespordiala. Kõige menukamad on jalgpalli tiitlivõistlused. Teisel kohal on kergejõustiku suurvõistlused ja kolmas on laskesuusatamise MM ja MK-sari. Mul on hea meel, et kõik need kolm ala on meie käes. Laskesuusatamine koguni aastani 2030.»