Postimees Grupil pole plaani müüa Tokyo OMi telelitsents ERRile

Nii 2018. aasta Pyeongchangi tali- kui ka Tokyo suveolümpiamängude ülekandeõiguse omandas mitu aastat tagasi Postimees Grupp, toonase nimega Eesti Meedia. Tänavu tõepoolest kombati, kas riiklik ERR oleks huvitatud Tokyo OMi näitamiseks õiguse andva litsentsi ostmiseks, kuid seda enne olümpiamängude aasta võrra edasi lükkamise teadet.

«Erameedias tuleb olümpiamängude ülekannete tegemine katta sponsoritelt ja reklaamimüügist saadavatelt tuludelt. Kui praegune kriis algas, oli selge, et reklaamiturg kukub. Ülekannete sponsorite seas on ettevõtteid, kus majandustegevus on peaaegu seiskunud. Tekkis küsimus, et kui juulis-augustis olümpia ajal on asjad samamoodi, kas ülekannete edastamiseks jätkub piisavalt raha,» ütles Raudsalu.

Raudsaar rõhutas, et küsimus litsentsi võimalikust pakkumisest ERRile oli üleval ainult seni, kuni polnud tulnud teadet mängude edasilükkamisest järgmisse aastasse. Suhtlemine kultuuriminister Tõnis Lukasega jäi Raudsaare peale. «Minister teatas kohe, et peame arvestama ühe asjaga: riik ei anna praegu kahe äriühingu omavaheliseks tehinguks ehk ERRile litsentsi ostmiseks raha,» märkis Raudsaar.

Samal päeval helistas talle ERRi juht Erik Roose, kes teatas rahvusringhäälingu huvist OMi näitamise litsentsi vastu. «Ta märkis, et nad peaksid eelnevalt tegema eelarve. Üks asi on litsents, teine aga ülekannete teostamine pluss personali kulu. Litsentsi hinnast me ei rääkinud,» lausus Raudsaar.

Raudsalu lisas: «Ühegi osapoolega läbirääkimisteni me ei jõudnudki. Natuke naljakas oli kuulda süüdistust, et kultuuriminister Lukas üritab kellegi äririski ära võtta (silmas on peetud Postimees Grupi omanikku Margus Linnamäed – toim). Nii ministri kui ka meie soov on, et Eesti inimestel ei jääks olümpiamängud nägemata. Me ei plaaninud kasudega kaubelda, aga kui mängud tõesti toimuksid sel suvel, olnuks mõistlik saada litsentsi eest raha, mida ERR pidanuks selle omandamiseks niikuinii maksma.»

Raudsaare sõnul häirib teda asjaolu, et Delfi on litsentsiga seoses kirjutanud hämaratest tehingutest.