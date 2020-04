Mainekas ralliajakirjanik: Tänak on ajaloo üks tugevamaid karaktereid

Parima sõitja valimisel räägivad kaasa rahvas (40% ulatuses) ja kuus ajakirjanikest eksperti, kelleks on Julian Porter, Marco Giordo, Reiner Kühn, David Evans, Loic Rocci ja José-Manuel Gonzàlez.

Ralliajakirjanik David Evans selgitas DirtFishi portaalis, miks hääletas tema just Tänaku poolt.

«Olen Tänakut teadnud kogu tema karjääri ja olen temaga alati hästi läbi saanud. Kuid küsimus polnud ju isiklikus arvamuses ega selles, kes mulle meeldib. Küsimus oli, kes on minu hinnangul neist kahest sõitjast parem?

Selles küsimuses kaldus kaalukauss napilt Tänaku kasuks. Napilt. Tänakut pole karjääri jooksul heidutanud seinad, puud ega kivid. Ta on alati tugevamana rooli naasnud ning temast on saanud ralliajaloo üks tugevamaid karaktereid. Pidevalt piiri peal sõitmine on tõstnud temagi sinna piiri peale. Aga ta tunneb ennast piiri peal mugavalt, mistõttu jõudis ta ka tippu,» kirjutas Evans.

Teistes kvalifikatsioonilahingutes eelistas ralližurnalist Petter Solbergi (vs Jari-Matti Latvala), Stiq Blomqvisti (vs Ari Vatanen) ja Richard Burnsi (vs Timo Salonen).

WRC parima sõitja valimine. FOTO: WRC.com

Põhitabeli avaringi kõige põnevamaks vastasseisuks peab Evans aga Ott Tänak - Tommi Mäkinen duelli. «Tommi on üle maailma ülimalt populaarne, kuid Ott on juba näidanud, et tema fänniarmee on piisavalt suur, et üks tõeline spordilegend maha murda,» leidis Evans.