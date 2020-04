Saksamaal loodetakse jalgpallihooajaga jätkata mai alguses

Saksamaal on hooaja lõpuni jäänud üheksa vooru, kui Seiferti ja teiste vutiisade soov realiseeruks, saaks tänavusele hooajale joone alla tõmmata enne juulit.

Tema sõnul on kõik Saksamaa kõrgliiga- ja esiliigaklubid valmis kohtumistega esimesel võimalusel oma kodustaadionitel jätkama. Küll toimuksid mängud Seiferti sõnul tühjade tribüünide ees ning on õhus ka variant, et publik lastakse staadionitele alles 2021. aastal.