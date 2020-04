Vallimäe: nüüd jääb küsimärgiks veel Andrus Veerpalu osalus dopinguskandaalis

«Ta oli üllatus pigem selles mõttes, et FIS tugines politsei uurimise materjalidele ja tõi ta tõendina ja süüdistusena lauale ja selles mõttes on ka märgiline, et see jäi süüdimõistvasse otsusesse sisse,» lausus Vallimäe ERRile .

«Seal oli märge, et seda kasutati pärast veredopingut taastaval eesmärgil, aga selge on see, et kasvuhormooni loetakse WADA (Maailma Antidopinguagentuur - toim.) poolt võimekust parandavaks aineks ja ta on absoluutselt igal viisil keelatud. Kasvuhormooni kasutamist nii Tammjärve kui Veerpalu puhul ja Alaveri kui vahendaja puhul – nad ei ole seda edasi kaevanud, mis tähendab, et nad on selle otsusega nõus olnud,» jätkas ta.