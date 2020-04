Enesekindel Solberg: juhin mõne aasta pärast WRC sarjas tehasetiimi

Norralane avaldas, et on kulisside taga teinud tööd kahe erineva autotootjaga. Tema plaan on juhtida WRC sarjas tehasetiimi juba 2022. aastal. «Tean, kui palju aega mul on vaja, et meeskond ehitada. Pean vaid nuppu vajutama ning pall hakkab veerema. Taustatöö on juba tehtud ning meil on õiged inimesed olemas,» avaldas ta.