Raido Ränkel: kui juba Hermann laseb nulle, olen ka mina selleks võimeline

Intervjuus Virumaa Teatajale rääkis Ränek, et ammutas sel hooajal motivatsiooni enesearengust. Samuti aitas teda teadmine, et laskesuusatamisse on läinud varemgi murdmaasuusatajaid, kellest on saanud praeguseks väga kõvad laskesuusatajad. «Pean silmas näiteks Denise Herrmanni: kui juba tema laseb nulle, siis usun, et ka mina olen selleks võimeline.»