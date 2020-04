Kaspar Treier pälvis korraliku hooaja eest Itaalias suure tunnustuse

View this post on Instagram

#SerieA2 #Awards Ieri le stagioni sono state, ufficialmente, dichiarate concluse. Noi, però, abbiamo voluto rendere merito alle prestazioni individuali e ai migliori giocatori di questa stagione, seppur incompleta. Ad Ovest, MVP, LaMarshall Corbett, vero e proprio trascinatore per Trapani, decisivo sempre nei momenti cruciali. Sesto uomo che va a Pepe, alla terza stagione ad Agrigento, con notevoli miglioramenti, ha la stoffa e la grinta da starting five, lo vedremo presto titolare. Under 23, Giordano Bortolani, leader di Biella nonostante la giovane età, ha inoltre esordito in Nazionale. Difensore dell'anno, Ousmane Diop di Torino, talento assoluto da Serie A. Most improved mettiamo Jalen Cannon, che migliora anche dalla lunga distanza. Coach dell'anno non poteva che essere Devis Cagnardi, arrivato secondo con Agrigento e con il miglior record casalingo (12-1). Ad Est, c'è tanta Ravenna in questi riconoscimenti: MVP Charles Thomas, giocatore di esperienza, fondamentale nel cammino di questa vera e propria corazzata. Parlando di esperienza, non può mancare Guido Rosselli come sesto uomo. Giocatore pronto per la A1 è Kaspar Treier, miglior under 23. Difensore dell'anno non può che essere Reggie Lynch, che con Raivio ha formato una coppia stellare, da playoff per l'Urania Milano. Most improved, Luca Vencato, di Ferrara, che ha indubbiamente alzato le statistiche delle stagioni precedenti. Allenatore dell'anno, coach Massimo Cancellieri, da vice di Pianigiani a Milano, comanda solitario ad Est con un record casalingo di 12-1, come Agrigento.