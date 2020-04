Video ⟩ Vaata Ott Tänaku filmist välja jäänud lõiku

«See oli tõesti ootamatu, et nii suured rahvahulgad tulevad lippudega tee äärde Otti ja Martinit tervitama. Siiani tekib sellele mõeldes südames soe tunne. See näitab, kui väga Eesti rahvas oma kangelasi toetab ja neile kaasa elab,» ütles filmi produtsent Eero Nõgene.

«Olla nomineeritud kõrvuti Euroopa parimate PR-i asjatundjatega on väga suur au. Meie üks eesmärk oligi meelitada kinno filmi vaatama ka naised. Saime naistelt uskumatult palju tagasisidet, et nad said väga emotsionaalse elamuse osaliseks ja paljud on filmi vaadanud suisa mitu korda. Eesti rallisport on kindlasti saanud juurde hulgaliselt fänne õrnema soo esindajate seast,» ütles Nõgene.