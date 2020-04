FOTO ⟩ Maailma paremad suusatajad pole teenitud autasu endiselt saanud, Bolšunovile meisterdas karika isa

Üldvõitjatele on traditsioonilselt ette nähtud kristallgloobus. Meeste arvestuses triumfeerinud Aleksander Bolšunov ega naiste tšempion Therese Johaug pole aga veel väljateenitud meenet saanud.

«Ma pole selle kohta midagi kuulnud,» ütles Johaugi mänedžer Jørn Ernst Dagbladetile. Auhinnata on endiselt ka sprindis MK-sarja vägevamad, norralased Johannes Høsflot Klæbo ja Linn Svahn.

«Kogu maailma puudatava kriisi tõttu pole olnudki aega eriti autasu peale mõelda. Näen, et Bolšunovil on ise meisterdatud karikas. Ta oli eelmise hooaja parim murdmaasuusataja, nii et ta väärib seda,» sõnas Klæbo.