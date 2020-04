Korvpallikoondise soomlasest peatreener: ma ei tule eestlasi õpetama, tulen koostööd tegema

47-aastane soomlane plaanib Eestisse tuua ideid ja mõtteid, mis on aidanud meie põhjanaabrite korvpalli viimasel paaril kümnendil Euroopa korralike keskmike hulka ja nende tippmängijad NBA-sse ja Euroopa suurklubidesse, seisab korvpall100.ee-s.

«Ega ma ei tule eestlasi õpetama. Ma tulen oma Eesti kolleegidega koostööd tegema ja loodetavasti olema abiks siinse süsteemi arendamisel,» märgib Toijala. «Kindlasti ei tule ma siia, et hakata teile ütlema, kuidas seda mängu peaks mängima.

Minu eesmärk on aidata erinevad tükid tervikuks liita ja seeläbi tõsta Eesti korvpall kõrgemale tasemele. Selline on ka alaliidu visioon, et aastaks 2030 minna samm-sammult paremaks. Me kõik saame aru, et see võtab aega ja treeneritöö on sarnaselt väljakul toimuvale meeskonnatöö.»

Toijala rõhutab, et meil tuleb välja töötada oma süsteem, sest kellegi kopeerimine ei too edu: «Iga riik peab leidma oma stiili ja tee. Aga Sloveenia, Leedu ja miks mitte ka Läti on heaks eeskujuks, kuna väikeriikidena suudetakse suures spordis kaasa lüüa. Me Eestis saame õppida, aga peame siiski arendama oma stiili. Mina saan Soomest tuua häid ideid, mis meile on edu toonud ja proovida neid siin ellu viia. See pole copy-paste.»