Urmas Sõõrumaa: teil peab raudne tervis olema, et sellele kõigele vastu peate

Turbulentsed ajad nõuavad sitkeid, sihikindlaid ja andekaid inimesi, kes ei heitu ühegi raskuse ees. Need, kes suudavad suurelt unistada, saavutavad rohkem, kui nad unistada oskavad. Riik on terve siis, kui iga tema kodanik tahab olla homme parem, kui ta on täna – füüsilise ja vaimse tervise tasakaal ühiskonnas tagab riigi jätkusuutlikkuse, eesti rahva kestlikkuse.

Inimese tervis ei ole ainult tema enda kätes. Meid mõjutavad geenid, teadlikkus toitumisest ja eluviisist ning selle teadlikkuse rakendamine oma igapäevaelus. Kuid mõte, et ma tahan püsida terve ja tegus, mitte ainult täna, vaid elu lõpuni, innustab meid leidma viise, kuidas terve püsida. See ei olegi nii iseenesestmõistetav, see on pingutus ja raske töö.

Me õpime ümbritsevat kombates ja enamik inimestest hoolib oma enesetundest sedavõrd, et teeb selle halvenedes korrektuure oma käitumises. Kuid tegutseda tuleks juba enne seda, kui me kehalt signaale hakkame saama. Liigne kehakaal sunnib üle vaatama nii toitumist kui ka liikumist. Me võtame kokku oma tahtejõu. Enamikul meist on see olemas ja see on väga võimas.

Hea enesetunne ja sportlik eluviis annavad adrenaliini, milleta on suurel osal meie ühiskonnast oma elu väga raske ette kujutada. Praegu, kus oleme surutud nelja seina vahele, peame hoidma kaks meetrit vahet mitte ainult omavahel, vaid ka distantsi oma lemmikharrastusega tegelemise parimate võimalustega, on vormilangus kerge tulema. Ja mitte ainult füüsiliselt, vaid ka vaimselt. Me ei tohi seda endale lubada. Langenud vormi taastamine on kordades raskem kui vormi hoidmine.

Tuleb loota, et ka riigi vaim on terve

Vana-Rooma luuletaja Decimus Junius Juvenalise mõtet «Lootkem, et terves kehas on ka terve vaim,» on sageli vääriti tõlgendatud. Mitte lihtsalt terves kehas terve vaim, vaid tuleb loota, et kui ihu on terve, siis on ka terve vaim. Ilma spordita on terve vaimuni raske jõuda. Ilma terve vaimuta ei ole terve ka ihu.

Praeguses olukorras ühiskond mitte ainult ei oota riigilt Eesti spordisüsteemi pikaajalise jätkusuutlikkuse tagamist, vaid lausa nõuab seda. Eesti tervishoiu osa ei ole ainult haiglad ja haiged, vaid ka terved, kes võivad haigeks jääda, kui nende eest ei hoolitseta.

Eesti tervishoiu moodustavad ka kõik spordisaalid, jooksurajad, kergliiklusteed ja spaad, mis on samatähtsad kui haiglad. Kui kõik see kogu rahvalt määramata ajaks nagu noaga lõigatult ära võtta, on tulemuseks haigused ja otse öeldes ka surmad.