Koroonaviirus viis siit ilmast Carlos Sainzi endise bossi: ta tegi minu jaoks väga palju

Sainzi otsus Toyotale selg keerata ja Jolly Clubi värvides Lancia rooli hüpata üllatas ralliringkondades aga paljusid. Ent tegelikult oli see pooleldi sundkäik. Hispaanlane meenutab: «See oli 1992. aasta lõpp, rääkisin parasjagu Ove Anderssoniga (Toyota Euroopa osakonna toonane pealik - toim), kes ütles mulle, et asjalood Repsoliga pole kõige paremad. Ta andis mulle teada, et Toyota oli Jaapanis sõlminud Castroliga üleilmse lepingu. Küsisin vastu, et kas asi on rahas, kuid kui mulle vastati, et edaspidi õlitatakse kõik uhiuued Toyotad Castroli õliga. Sain kohe aru, et seda rongi ma enam ringi ei pööra.