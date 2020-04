Rumalad norralased ajasid Johaugil harja punaseks

Dagbladet kirjutab, et näiteks kolm nädalat tagasi toimusid Norra spordiklubides ühistreeningud, ehkki terviseeksperdid olid säärased kogunemised ära keelanud. Olukord on viimasel ajal küll paremaks läinud, kuid endiselt on näha palju inimesi, kes treenivad õues ega hoia vajalikku distantsi.

«Kõik peavad koroonaviirusega võitlemisel oma osa mängima ja tegema seda võimalikult kiiresti,» ütles Johaug. «Küsimus on selles, mis on parim ühiskonnale, mitte indiviidile.»

Suusaäss on valitsuse korraldusi järginud ning on isolatsioonis. «Väga valus on oma perekonda mitte näha. Olukord on kõigile keeruline, kui elu toimi nii nagu oleme harjunud. Samas pole midagi teha.»