Sebastien Ogier leiab, et WRC-karussell peaks vältima Uus-Meremaad ja Jaapanit

Pandeemia tõttu on edasi lükatud neli järgmist MM-etappi ehk Argentina, Portugali, Sardiinia ja Keenia rallid. Neid tahetakse küll tänavu pidada, kuid näiteks Jari-Matti Latvala arvates on see võimatu.

Ogier' loodab, et MM-sari saab jätkuda hiljemalt sügisel. Ta lisas, et ehk on võimalik hooaja teises pooles sõita viis rallit, kuid prantslasel pole aimugi, millised need olla võiksid.