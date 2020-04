Koroonaviirusega elu eest võidelnud endine tippväravavaht: see oli mu elu raskeim matš

Covid-19 mõjus endisele tippväravavahile väga laastavalt. Ta veetis mitu päeva intensiivravis, tema nahk muutis värvi ning elu oli tõsises ohus. Õnneks saabus hiljuti teade, et Recber on haiguse seljatanud ning paraneb.

Lisaks saatis Recber üleskutse itaallastele, kel viiruse levik kõike laastavam: «Loodan, et see lugu saab varsti läbi. Olen veendunud, et inimesed paranevad. Minu ja teiste Türgi sõprade mõtted ja head soovid on teiega.»