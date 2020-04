Soome suusataja sõitis pühade puhul päevaga ligi 300 km!

WHY? -Why not? 😎 Se oli eilen sananmukaisesti ”pitkäperjantai”. Eilinen lenkki alkoi 3.57 ja päättyi 22.14. Lenkin motto oli hiihtää pimeästä pimeään. Lapissa joulukuussakin se on kova saavutus, mutta näin huhtikuussa se vaati vielä hitusen enemmän. Toki kesällä vielä enemmän😁😅 Kilometrejä kertyi tasatyöntäen ~275km/17h. Kaloreita paukkui rapiat 15000, joka on n.4kg hiilaria ja melkein 2kg rasvaa, eli kestää pääsiäisenä tunkea munia suuhun! Lähdin kotoa ja hiihdin kaikki Rovaniemen kunnostetut ladut ainakin kertaalleen, joita on n.200km. (@latujareitti @visitrovaniemi) Kiitos kaikille lenkillä mukanaolleille! #lapissakaikkionparemmin #kotonaonkivaa #tämmösiämetolemma #hommatsenkujatkuu #asuntoauto.eu #jp-rakennetekniikka #napapiirinkuljetus #metsäpesälä #YBT #polarhouse #ramac @vltava_fund_ski_team @taivalkoskenmetsaveikot @lapittaako @fischermaastohiihto @swixsuomi @holidayclub @vauhti_wax_technologies @umarasports @vuokravarastot.fi @rohjewatches @castillochalets @lillsport @pk_elmeri @arcticinfra @vuokattiskiservice

