134 matši ja 123 kaotust – kas läbi aegade halvim poksija?

«Kui üldistada, siis pehmelt öeldes on minu tööks ringi hüppamine, seal kõva sõu andmine ja noorte poksijate innustamine,» sõnas varem juuksurina leiba teeninud 29-aastane van Poetsch usutluses The Guardianile. «Inimesed arvavad, et see on jaburus, kuid minusugused mängivad noorte poksitalentide karjääris suurt rolli.»

Oma igapäevast leiba teenib ta praegu liftitehnikuna, kuid kenakese kopika pistab taskusse ka poksiringis. Tavapäraselt tõmbab ta kindad kätte kolm korda kuus, seda muidugi juhul, kui teda mõnes matšis valusalt põrandale ei lööda.

Kes talle vastu tuleb, van Poetschi ei huvita. Tema taks lihtsalt ei sõltu sellest. «Kui tegemist on mõne kuulsama nimega ja matš on teleris, siis ilmselt antakse mulle tagantjärele mõned tasuda [õlle]ringid,» sõnab ta.

See kõik ei alanud aga niimoodi. Kui van Poetsch 2012. aastal alustas võitis ta esimesest neljast duellist koguni kolm ehk 75%. Pärast seda on võiduprotsent kukkunud aga 6% peale. Ehk 134 ametlikust matšist on ta kaotanud 123.

See ei tähenda aga, et teda alatasa linnukesi lugema saadetakse. Senistest 123 allajäämisest kõigest kümme on sündinud nokaudi teel.