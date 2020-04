Itaalia jalgpallilegend alistas 17 kuud kestnud võitluses vähi

«Minuga on kõik hästi. Lõpetasin 17 kuud kestnud kemoteraapia, mille jooksul tegin 8-kuulise ja 9-kuulise tsükli. Isegi minusugusele tugevale inimesele oli see raske katsumus. Seda nii füüsiliselt kui vaimselt. Õnneks ei näita testid enam haigusemärke. Olen õnnelik,» teatas 55-aastane Vialli, kes lõpetas mängijakarjääri 1999. aastal Londoni Chelseas.

Vialli sõnul oli tal kõvasti õnne, et suutis koroonaviirust vältida. «Mõtlen neile, kes haiglas üksinda surevad. See on kohutav,» sõnas itaallane.