Videod ⟩ Kuidas e-jalgpalli kaanestaar on eestlastele eeskujuks

17-aastane inglane on e-jalgpalli ehk professionaalse FIFA kogukonna kaanestaar. Hunt on karismaatiline ja viimase aja üks edukamaid virtuaalmängijaid.

Seega pole midagi imestada, et britt on eeskujuks ka nii mõnelegi Eesti FIFA mängijale. Nende hulka kuuluvad ka möödunud laupäeval e-jalgpalli Maarjamaa meistrivõistluste kolmandalt kvalifikatsiooniturniirilt finaalvõistlusele pääsenud Kristjan Baumann ehk Baymann00 ja Toomas Adamson alias PukanDestroyer09.

YouTube ja Twitch aitavad õppida

«Tekkz on FIFAs minu suurimaks eeskujuks ründemängus,» ütleb Adamson. «Just tema annab mulle inspiratsiooni kasutada trikke, mida olen aastate jooksul õppinud, ja mängida ilusat jalgpalli.»

Lisaks Tekkzile hindab ta ukrainlast Jevhen Mostovõki, kelle mängurinimi on Yozhik. «Olen teda jälginud juba mitu aastat ning olen temalt õppinud näiteks, kuidas külmavereliselt palli veeretada ning kaitses olla.»

Baumann peab Tekkzi kõrval suureks eeskujuks ka FIFAs legendaarset rootslast Ivan Lapanjet. BorasLegend on ajaloo üks edukamaid mängijaid ning on tippseltskonnas figureerinud peaaegu kümmekond aastat.

FIFA huvilistel on ohtralt võimalusi oma lemmikuid jälgida. Paljud tippmängijad on aktiivsed YouTube'is ja Twitchis, kuhu postitatakse videoid või tehakse otseülekandeid. Nõnda on hea vaadata, kuidas ja mida profid teevad.