Olümpiamängud toimuvad kas 2021. aasta suvel või jäävad sootuks ära

Koroonaviiruse tõttu lükkusid Tokyo olümpiamängud aasta võrra edasi ning peetakse 2021. aasta 23. juulist kuni 8. augustini. Sellist varianti, et mängud mingil põhjusel veel kaugemasse tuleviku lükata, pole.

«Jaapani peaminister andis meile mõista, et nad pole võimelised olukorraga toime tulema, kui mängud lükata 2021. aasta suvest veel edasi. Esiteks tuleb neil tagada ligipääs olümpiakülale ja kõikidele võistluspaikadele. See tähendab, et selle nimel peab töötama tuhandeid inimesi. Seda kõike ei saa lõputult edasi lükata,» sõnas Bach.