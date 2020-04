Millised võiks olla toimetulekunipid praegu isolatsioonis olevatele sportlastele ja treeneritele? Kivinukil on sportlastele kolm soovitust, samuti sobivad need treeneritele. Millised need on, kuula saatest! Lisaks jagas ta nõuandeid, kuidas treenerid saavad sportlasi distantsilt toetada.