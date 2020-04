Kalev/Cramo mängumehed lõhkasid lemmikpalluri valimisel tõelise üllatuspommi

Väikese üllatuspommi lõhkas aga Sander Raieste, kes tõstis esile Joe Inglesit. Kuigi 32-aastane austraallane pole mingi esimese ešeloni staar, on tegemist tubli tööloomaga, kes on nišipallurina endale nime teinud nii siin kui seal pool Atlandi ookeanit. Viimased kuus aastat on 2014. aastal Tel Avivi Maccabiga ka Euroliiga ära võitnud Ingles pallinud Utah Jazzis.